元プロボクサーでタレントのガッツ石松（本名・鈴木有二）さんが2日、肺炎のため死去した。76歳だった。11日に所属事務所が公表した。プロボクサー引退後はタレント、俳優に転身。数々の名作に出演するなど、“名俳優”としても人気を博した。任侠映画が好きで、高倉健さんや菅原文太さんの大ファンだったガッツさん。現役時代の1974年に公開された映画「極悪拳法」でスクリーンデビューを果たすと、1978年の現役を引退後は、