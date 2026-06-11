お笑いコンビ・マユリカの中谷が、下積み時代に住んでいた木造アパートの内部を公開した。【映像】実際に住んでいた六畳一間の木造アパート6月10日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『かまいガチ』では、苦労した若手時代を支えた料理を披露する「俺の下積み飯」を放送。MCのかまいたち・濱家隆一と山内健司に加え、ドンデコルテの小橋共作と芸歴18年目渡辺銀次、芸歴16年目の幼馴染芸人マユリカ・中谷と阪本をゲストに迎