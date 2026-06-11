環境省近畿地方環境事務所が初めて開いたクマ被害対策に関する連絡会議＝11日午後、大阪市クマによる被害が各地で深刻化しているのを受け、環境省近畿地方環境事務所は11日、関係省庁の出先機関と意見交換する連絡会議を大阪市で初めて開いた。出没、被害状況や対策などについて情報共有して連携強化を図る。冒頭を除き、会議は非公開。事務所の伊藤賢利所長によると、国土交通省など4省庁の出先機関の担当者が出席し、それぞ