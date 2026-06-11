元プロボクサーでタレントのガッツ石松さんが、肺炎のため亡くなりました。76歳でした。【映像】ガッツ石松さんの所属事務所が投稿したメッセージ所属事務所が11日、SNSを更新し、「弊社ガッツ石松が令和8年6月2日（76歳）、肺炎のため都内病院にて永眠いたしました。葬儀につきましては故人および遺族の強い意向により近親者のみで執り行い、皆様へのご報告がこの時期になりましたことをお許しください。」と報告。お別れの