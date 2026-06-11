渡辺謙（66）が11日、Xを更新し、この日、肺炎のため都内病院で76歳で亡くなったことが公表された、元ボクシング世界王者のタレント、ガッツ石松（本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんへの追悼のコメントを発表した。渡辺は、1986年（昭61）にNHKで放送された連続テレビ小説「はね駒」で石松さんと共演。石松さんが斉藤由貴（59）が演じたヒロイン橘りんの叔父彌七、渡辺がりんの夫になる小野寺源造を演じた。「#ガッツ石松さん