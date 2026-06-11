思いもよらない最終回だった。ドラマ『リボーン ～最後のヒーロー～』（テレビ朝日系）の主人公・根尾光誠（高橋一生）は文字通り、客足が遠のいていたあかり商店街に現れた「ヒーロー」として、商店街を救った「英雄」としてこの世を去った。 参考：『リボーン』思わぬ結末を迎えた最終回高橋一生による一人二役を超えた複雑な芝居に拍手 しかし、第1話から多くの謎がち