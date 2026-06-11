きょう午前、山形県米沢市の工場で、除雪車が焼ける車両火災がありました。 この火災で、作業員の男性１人が救急搬送されました。 警察によりますと、きょう午前１１時２５分ごろ、米沢市中田町の自動車整備会社の工場内で、車両火災がありました。作業員の５０代の男性が、除雪車後部からの炎と爆発音に気付き、知らせを受けた別の作業員が１１９番通報したということです。 作業員が消火器を使って火を消し、駆けつけ