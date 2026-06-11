ジメジメとした梅雨の時期や、気温がグッと上がる夏場。「毎日のお弁当作りや作り置き、食中毒が心配…」と悩むことはありませんか？実は、細菌性食中毒は湿度が高く温度も上がるこの時期にピークを迎えます。この記事では、食中毒を予防するための具体的な対策や、ご家庭で簡単にできるポイントをご紹介します。大切な家族や自分のカラダを守るため、キッチンでの正しい知識を身につけましょう！【関連記事】納豆の驚くべき効果