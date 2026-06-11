県は「手足口病」の感染者数が、基準値を上回ったとして “流行警報” を発表しました。 県が発表した今月1日からの1週間の感染症の発生状況によりますと、県内31の医療機関で確認された「手足口病」の患者数は、前の週より92人多い223人でした。 定点あたりでは7.19人で、流行警報の基準となる5.0人を上回りました。 地域別でみると、佐世保が30.25人で最も多く、次いで県北が8.00人、県央が6.40人などとなっています。