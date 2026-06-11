千葉百音がインスタを開設し、大きな反響を呼んだ(C)Getty Imagesフィギュアスケート女子の千葉百音がインスタグラムを開設したことを報告し、ファンが喜びの声を上げている。千葉は1枚の写真を添え「Instagramを開設させていただきました。よろしくお願いいたします。 公式SNSは、このアカウントのみです」と綴っている。【写真】ファン歓喜！千葉百音のインスタをチェックこの知らせにはSNS上のファンからは「ん！？千葉百