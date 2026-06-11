本格的な夏を前に、金沢市内の百貨店では11日から涼しげな浴衣や夏の小物を揃えた展示販売会が始まりました。金沢市の香林坊大和で始まった「ダイワゆかたフェスティバル」には、色鮮やかな浴衣や下駄、かばんなどおよそ500点が取りそろえられています。中には北陸ではなかなか手に入らないものもあります。客の要望に応えて今回初出店となった、京都の老舗「藤井絞（ふじいしぼり）」の絞り浴衣です。生地を折りたたんで染め上げ