サッカー北中米Ｗ杯が日本時間１２日午前４時にメキシコ―南アフリカで開幕する。４年に１度の祭典で注目度は高まるが、観戦していると初心者には耳慣れない用語、分かるようで分からない用語もちらほら…これを知っていれば“にわか”ファン以上…なワードをまとめて紹介します。◆アンカー中盤の底のポジション。一般的に２人で並ぶ場合はボランチ、１人だとアンカー。広エリアを１人でカバーするため、運動量や危機察知能