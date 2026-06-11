◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）枠順確定＝６月１１日、栗東トレセン史上初となる春の古馬Ｇ１・３冠を狙うクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は過去最多の７勝を挙げる５番枠に入った。近年では同じキタサンブラック産駒で、前年の有馬記念からグランプリ連覇になった２０２３年のイクイノックスと同じ馬番だ。斉藤崇調教師は「極端な枠ではないで