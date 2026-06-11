１３日の阪神６Ｒ（ダート１４００メートル）でデビューするバミューダブーケ（牝２歳、栗東・杉山佳明厩舎、父ダノンキングリー）は姉にダートでオープンまで出世したデリカダを持つ。今週１０日は実戦でも手綱を執る吉村誠之助騎手＝栗東・清水久詞厩舎＝が騎乗し、栗東・坂路でシャドウクライ（３歳未勝利）を３馬身追走。５３秒９―１２秒８で最後は１馬身突き放した。杉山佳調教師は「ジョッキーもまずまずの手応え。遊び