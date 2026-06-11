香港ジョッキークラブは６月１１日、ファストネットワーク（セン５歳、香港・Ｃイプ厩舎、父ロート）がセントウルＳ・Ｇ２（９月６日、阪神・芝１２００メートル）とスプリンターズＳ・Ｇ１（９月２７日、中山・芝１２００メートル）に登録したことを発表した。同馬は昨年末の香港スプリントで３着、今春のチェアマンズスプリントプライズで４着と、カーインライジングを頂点としたスプリント王国の香港で上位争いをしてきた実