「OK牧場！」の決めゼリフと、憎めない愛くるしいキャラクターで昭和・平成のお茶の間に爆笑を届けてきた、元ボクシング王者でタレントのガッツ石松さんが6月2日肺炎のため亡くなっていたことが11日にわかった。76歳だった。【写真】1973年、ポーズを取るボクサー時代のガッツ石松さん「ガッツさんは栃木県の貧しい農家に生まれ“お腹いっぱいごはんが食べたい”という一心で上京し、ボクシングの世界に飛び込みました。現役時代は