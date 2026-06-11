◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）枠順確定＝６月１１日、栗東トレセン宝塚記念に出走の１８頭の枠順が６月１１日、確定した。勝負の２頭出しの宮厩舎の２頭は、タガノデュード（牡５歳、父ヤマカツエース）が４枠８番、シェイクユアハート（牡６歳、父ハーツクライ）が７枠１３番となった。タガノデュードについて増井助手は「いいところだと思います。早めに馬の後ろに潜り込めたら