◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽阪神伊藤将司投手▽巨人小浜佑斗内野手▽広島ターノック投手▽ヤクルト拓也投手、下川隼佑投手、モイセエフニキータ外野手【出場選手登録抹消】▽中日桜井頼之介投手▽広島森翔平投手▽ヤクルト荘司宏太投手、高橋奎二投手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽日本ハム孫易磊投手▽オリックス堀柊那捕手▽楽天中込陽翔投手、泰勝利投手、内