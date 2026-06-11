人気YouTubeグループ『コムドット』のリーダー・やまとが、自身のグッズデザインが韓国の人気アイドルグループ『TOMORROW X TOGETHER』（TXT）のメンバー、YEONJUN（ヨンジュン）のグッズに酷似していると指摘を受け、謝罪した。しかし、その謝罪文の表現をめぐり、TXTファンを中心に批判が拡大しているーー。【写真】「本物と比較」酷似していると指摘されたキーホルダーと“本物”の『GGUM』のグッズ『GGUM』の関連グッズと酷