11日朝、熊本市の道路で路線バスと中学生が乗った自転車が接触する事故があり、中学生が骨折する重傷です。■山本紗英子アナウンサー「現場は交通量の多い、通称 電車通りです。中学生がこちらの車道を走行中、追い越そうとした路線バスと接触したということです」事故があったのは、熊本市中央区新屋敷の県道 熊本高森線、通称・電車通りです。警察によりますと、11日午前8時前、熊本都市バスが、車道を同じ方向に進んでい