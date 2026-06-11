宮内庁の黒田武一郎長官は11日の記者会見で、皇族数確保を巡る「立法府の総意」が決定したことを天皇陛下に報告したと明らかにした。「国民の理解や納得を得られるものとなるように願われているのではないかと拝察している」と述べた。