アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の“みりにゃ”こと大谷映美里の大人の表情を見せた姿に注目が集まっている。大谷は１１日までに自身のインスタグラムを更新し、「メガネかわいい衣装もかわいい」とコメント。水色シャツに緩く結んだピンクのネクタイを付け、ピンクパンツ姿のコーディネートをアップ。ソファに腰掛けたショットや顔をアップにした自撮りショットなどを披露した。この投稿にはファンから「まじで神」「あん