乾燥大麻を所持したほか、コカインを使用したとして麻薬取締法違反罪に問われた男性デュオ「DefTech」のMicroこと西宮佑騎被告（45）に東京地裁は11日、拘禁刑2年、執行猶予4年（求刑拘禁刑2年）の判決を言い渡した。西宮被告はソフトモヒカンに黒いスーツ姿で出廷。日焼けした顔でこくこくとうなずきながら、まっすぐ裁判官を見つめて判決を聞いた。室橋秀紀裁判官は、大麻やコカインなど複数種類を所持し、摂取していた