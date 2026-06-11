日本野球機構(NPB)は11日の公示を発表。巨人はドラフト5位ルーキーの小濱佑斗選手を登録しました。小濱選手は5月4日に抹消されて以来となる再昇格。今季1軍で7試合に出場し、打率.238、5打点を記録しています。直近のファームでは、西武戦で2試合連続となる2安打を記録しており、仙台で行われる楽天とのカード第3戦を前に再昇格となりました。