IntelがCOMPUTEX TAIPEI 2026で発表したハンドヘルドPC向けプロセッサ「Arc G3」シリーズについて、実際にその搭載デバイスに触れるとともに、同社 上席副社長 兼 クライアント事業本部長のJim Johnson氏、ならびにクライアント事業部長のDan Rogers氏に詳細を伺う機会を得た。携帯ゲーミング市場のゲームチェンジャーになる可能性を秘めたArc G3の詳細をお届けする。Arc G3について、Intel幹部のJim Johnson氏(写真右)とDan Roger