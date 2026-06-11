【モデルプレス＝2026/06/11】YouTuberのかすが6月10日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿の街中ショットを公開した。【写真】28歳美人YouTuber「誰もが振り返る可愛さ」美脚スラリのミニワンピース姿◆かす、ミニワンピから美脚スラリかすは「グレーもネイビーも好き」とコメントし、2色をメインにしたコーディネートでの街中ショットを公開。襟と袖口のネイビーがアクセントとなっているグレーのミニ丈ポロワンピースか