【モデルプレス＝2026/06/11】SEVENTEEN（セブンティーン）の弟分6人組ボーイグループ・TWS（トゥアス）が6月11日、Kアリーナ横浜で開催されるファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」への出演を前に、グリーンカーペットに登場した。【写真】SEVENTEEN弟分、抜群スタイル際立つ◆TWS、日本語で元気よく挨拶ブラックスーツを基調に、SHINYU（シンユ）