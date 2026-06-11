【モデルプレス＝2026/06/11】モデルの“みりちゃむ”こと大木美里亜が6月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。新しいヘアスタイルを公開し、反響を呼んでいる。【写真】23歳ギャルモデル「お人形さんみたい」ぱっつん前髪＆暗めカラーの新ヘア◆みりちゃむ、新ヘア披露6月14日に最終回を迎える日本テレビ系日曜ドラマ「10回切って倒れない木はない」（毎週日曜よる10時30分〜）に出演中のみりちゃむ。「そんでちょっと暗く