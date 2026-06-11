定食チェーン「やよい軒」は、6月16日より夏季限定メニュー『宮崎冷汁ととり南蛮の定食』を全国の376店舗で発売する。宮崎県で親しまれている郷土料理“冷汁”と、甘酢とタルタルソースで仕上げたジューシーなとり南蛮を一緒に楽しめる定食で、毎年好評だという。冷汁は、煮干し･かつお･昆布のだしを合わせ、だしの旨味をしっかりと感じられる味わいに仕上げた。豆腐やきゅうりを加え、本格的な冷汁を楽しめる。宮崎冷汁(単品)また