仏生山公園温水プールで行われた水泳授業高松市仏生山町甲 高松市のスポーツ施設で近くの小学校の水泳の授業があり、子どもたちが元気に泳ぎました。 高松市の「仏生山公園温水プール」で水泳の授業をしたのは、仏生山小学校の児童です。 仏生山小学校では学校の屋外プールが老朽化していて、2025年からこの施設で水泳の授業をしています。 施設が整っているだけでなく屋内プー