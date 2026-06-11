水口祭 香川用水記念公園(三豊市財田町財田中) 讃岐平野の田植えが本格化します。香川県三豊市財田町の香川用水記念公園で「水口祭」が開かれました。 香川県の池田知事や香川用水土地改良区の五所野尾理事長らが水路に御神酒を注ぐと、公園の噴水が勢いよく上がりました。 香川用水土地改良区では、毎年6月11日に「水口祭」を開き、その年の配水の安全と豊作を祈願しています。 「香川用水」は、11日から農