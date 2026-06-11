韓国の李在明大統領は10日、ベルギー・ブリュッセルで欧州連合（EU）の首脳と会談し、ロシアと北朝鮮の軍事協力を「違法」として強く非難した。進歩派から生まれた李政権が、北朝鮮問題を巡っては国際社会との歩調を維持する姿勢を鮮明にした形だ。李大統領は欧州理事会のコスタ議長、欧州委員会のフォンデアライエン委員長との首脳会談後に採択した共同声明で、「ロシアと北朝鮮の違法な軍事協力を強く糾弾する」と明記した。露朝