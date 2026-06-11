元交際相手の母親に「やり返しますね」などと複数回メッセージを送り、嫌がらせをしたとして、北九州市の31歳の男が逮捕されました。福岡県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、北九州市小倉南区の職業不詳、柴村北斗容疑者（31）です。警察によりますと、柴村容疑者は5月31日未明、福岡県築上町の65歳の女性に対し、SNSで「違う形でやり返しますね」「なめてますね」などと複数回メッセージを送り、嫌がらせ