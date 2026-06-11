気象庁は今日11日、最新の1か月予報を発表しました。向こう1か月の降水量は東日本で平年より多く、西日本では平年並みか平年より多いでしょう。梅雨の大雨に警戒が必要です。また、全国的に気温は平年より高く、熱中症のリスクが高まりそうです。東〜西日本を中心に梅雨の大雨に警戒今日11日は、比較的、南海上の離れた位置に停滞している梅雨前線ですが、14日(日)頃から一時的に本州付近まで北上し、その後は来週18日(木)以降、本