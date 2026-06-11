奈良県の80代女性からキャッシュカードをだまし取り、現金を引き出したとして、17歳の少年が窃盗の疑いで山形県警に逮捕されました。窃盗の疑いで再逮捕されたのは、本籍が神奈川県横須賀市で住所・職業不詳の17歳の少年です。警察によりますと少年は3月17日、警察官などを装って奈良県内に住む80代の女性に電話をかけ、「キャッシュカードが不正に使われている」などとうそを言い、カードを封筒に入れさせてだ