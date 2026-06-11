アジア大会開幕までちょうど100日。名古屋市内のホテルは今、どんな予約状況なのでしょうか。名古屋･栄の「名古屋ガーランドホテル」で話を伺うと… 【写真を見る】アジア大会 名古屋のホテルは開幕直前1泊4万円になる可能性も… 客室の半分は関係者の予約 現時点の価格は？ （名古屋ガーランドホテル 佐枝弘章さん）「大会期間中（の予約）は今のところ、関係者で半分くらい埋まっている状況」 アジア大会の組織委