世代を超えて愛される『トイ・ストーリー』の世界観が、クロックスの人気フットウェアコレクションとして登場します。2026年6月17日（水）より発売される新作は、ジェシーやエイリアンをモチーフにした個性あふれるデザインが魅力。さらに昨年人気を集めたウッディやバズモデルも再販売され、作品ファンにはたまらないラインアップがそろいます。親子でリンクコーデを楽しめるサイズ展開にも注目で