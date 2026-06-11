女優・仲里依紗（36）が11日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。フリーアナウンサーで女優・田中みな実（39）がゲスト出演し、深夜にどうしても食べたくなったものについて語る場面があった。「夜食」の話題になり、田中が「昨日、私にしては凄く珍しくポテチとかっぱえびせんを夜の10時半に食べたの」と明かすと、仲は「皆さん聞きましたか?夜の10時半ですよ!」と仰天。田中は「靴の衣替えをしていて、春夏と秋冬で入れ