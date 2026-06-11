保全工事が始まった宮城県石巻市の震災遺構・旧大川小校舎＝11日午前東日本大震災の津波で児童と教職員計84人が犠牲になった宮城県石巻市の震災遺構・旧大川小校舎で11日、経年劣化を防ぐための保全工事が始まった。遺族団体「3.11を考える会」が全国から集めた寄付約300万円を費用に充て、屋根の防水塗装などを行う。校舎の保全工事は被災後初めて。震災から15年以上が経過し、校舎は外壁が剥がれたり、2階の教室に残る津波の