テレビ朝日「じゅん散歩」（月〜金曜前10・10）が11日に放送され、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）がゲスト出演。同番組のナレーションを担当する妻・下平さやかアナウンサー（53）と今週2度目の“夫婦共演”を果たした。長野氏は広島時代も含めて過去にも同番組に出演しているが、今年は「京王よみうりランド」を取り上げた8日に初登場。オープニングでは現役時代のプレー姿の映像や通算成績な