アメリカが再びイランを攻撃。イランはホルムズ海峡の封鎖を宣言し、緊張が高まっています。アメリカ中央軍は日本時間の11日朝、イラン国内の「複数の標的」に対する自衛のための攻撃を行ったと発表しました。トランプ大統領の指示に基づくものとしていて、攻撃対象はイラン南部の通信システムなどとしています。攻撃開始後、トランプ氏はFOXニュースの記者に対し、イランの当局者から攻撃を止めるよう直接求められたと主張し、攻