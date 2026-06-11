阿賀野市で11日、五頭山の山中から身元不明の遺体が見つかりました。遺体はすでに一部が白骨化しているということです。警察によりますと、ことし2月「車が放置されている」という通報をきっかけに山岳救助隊が複数回、登山道を捜索。6月に入り雪がなくなったため登山道以外の捜索を11日午前6時過ぎから始めたところ、午前9時半過ぎに阿賀野市大室の五頭山山中で遺体を発見したということです。遺体は死後かなり経過しているとみら