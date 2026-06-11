中国のロボットブランドが相次いで新製品を発表しており、価格は1年前に比べて大幅に低下している。機種によっては1万元（約23万円）を切り、高級スマートフォンとそれほど変わらないものもある。主流ECプラットフォームの9日付人型ロボット売れ筋ランキングを見ると、トップは松延動力（NoetixRobotics）の「小布米（Bumi）」で定価は9998元、販売台数は100台を超えた。次は宇樹科技（Unitree）の「UnitreeR1」で定価は3万9999元