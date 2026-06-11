海保・自衛隊・消防・病院の4機関が連携した大規模な「洋上救急」の様子を、第三管区海上保安本部が2026年5月8日に公式X（@JCG_3rd_RCGH）で報告し話題を呼んでいます。東京から約1500km離れた海上で起きた救助劇の全容と、世界で唯一の「医師派遣型の制度化された洋上救急システム」の仕組みを紹介します。【動画】1500キロ沖→海自ヘリ→海保飛行機→羽田から救急搬送世界唯一の洋上救急システム洋上救急とは…洋上の船舶で急