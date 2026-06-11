中国国家統計局が10日に発表したデータによると、5月の全国消費者物価指数（CPI）は前年同期比で1．2％上昇し、前月比では0．1％低下した。中国国内の一部産業での需要増大、国際市場でのコモディティ価格変動の波及といった要因の影響を受けて、生産者物価指数（PPI）は前年同期比3．9％上昇、前月比0．5％上昇だった。統計データを見ると、5月の個人消費市場の運営状況は全体として安定しており、生鮮食品とエネルギーを除いたコ