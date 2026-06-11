アジアの金市場では6月10日の取引時間を迎えると、前日のニューヨークの金先物価格とロンドンの金現物価格の下落傾向が継続しました。金現物価格は一時、1オンスあたり4200ドルを下回り、今年3月23日以来の最安値をつけました。北京時間10日午前9時27分時点で、ニューヨーク商品取引所で8月物として取引されていた金先物価格は1オンスあたり下げ幅1．44％の4224．40ドルでした。ロンドンの金現物価格も下げ幅1．44％の1オンスあた