カップルYouTuber・はやとともかちゃん。の横山颯人さんは6月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。同棲開始を報告し、新居でのラブラブショットを公開しました。【写真】はやとともかちゃん。の新居「好きな男に言われたい言葉すぎる」横山さんは「同棲が始まりました」と報告し、2枚の写真を投稿。新居で撮影した、彼女のもかさんとのツーショットです。1枚目では、ダブルピースをする横山さんに、もかさんが抱きついています。2枚