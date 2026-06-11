トヨタが発売する「おひとり様モデル」トヨタは2026年5月14日、新型電動モビリティ「LAND HOPPER（ランドホッパー）」を2027年春以降に発売すると発表しました。すでに注目を集めている新型電動モビリティ「ランドホッパー」とは、いったいどのような乗りものなのでしょうか。ランドホッパーが初めて登場したのは、2023年10月の「ジャパンモビリティショー（JMS）2023」です。このときは「電動パーソナルモビリティコンセ