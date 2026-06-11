日本野球機構（NPB）は10日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。セ・リーグ抑え投手部門では山粼康晃（DeNA）がマルティネス（巨人）を抜いて3位、セ・リーグ外野手部門では前日4位に転落した度会隆輝（DeNA）が1日で3位に返り咲き。パ・リーグ遊撃手部門では友杉篤輝（ロッテ）が村林一輝（楽天）を抜いて1日で2位に戻った。1位・水野達稀（日本ハム）から3位・