“運命”のオランダ戦の行方を占ううえで、興味深い証言だった。2026年６月10日（日本時間11日）、ベースキャンプ地のナッシュビルでの練習を終えた後、囲み取材に対応した上田綺世は「それをまずはやってみる」と戦い方のベースについて語った。「オランダ代表のフォーメーションがこうだから小手先でしのぐというよりも、自分たちがずっとやってきた戦術やフォーメーションでまずトライすることもそうだし、自分たちがこうい